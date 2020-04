Politica



SìAmoLucca: "Aumentano le panchine della solidarietà, grazie a tutti"

lunedì, 13 aprile 2020, 15:44

Cresce il numero delle panchine della solidarietà lanciate dalla lista civica SiAmoLucca, per mettere a disposizione generi alimentari a chi non ne ha nel periodo difficile che stiamo vivendo, ma si moltiplica anche la nascita di punti di raccolta spontanei a seguito del via all'iniziativa.



"A quelle che abbiamo allestito in piazza Anfiteatro, San Marco (dietro la sede dell'Itc Carrara), all'oratorio di S.Anna in via Fratelli Cervi e a San Concordio di fronte al Caffè Planet - si legge in una nota del gruppo consiliare - si aggiungono infatti le panchine allestite in varie zone e realizzate direttamente dai cittadini, tra cui quelle di Borgo Giannotti e piazza San Francesco. Era quello che volevamo: lanciare l'idea, affinché anche altri la portassero avanti insieme a noi e oltre a noi. Ci auguriamo che il numero delle panchine possa aumentare ancora".



SìAmoLucca, che ribadisce di non voler dare un significato politico a questo progetto, ne rileva pero' con soddisfazione il successo. "Continueremo a rifornire le panchine, dove chi può mette e chi non può prende - aggiunge SìAmoLucca -. Invitiamo i cittadini delle singole zone a vigilare, in modo che tutto possa svolgersi nella massima regolarità e affinché ci sia sempre qualche prodotto come pacchi di pasta, conserva, farina, zucchero, legumi in scatola e altro. Nel frattempo stiamo consegnando spesa anche direttamente a casa di chi ci viene segnalato che è in difficoltà. Ringraziamo inoltre Samuele Cosentino e Silvia Pacini degli "Orti di via Elisa" per averci aiutato a dare una mano a chi ha bisogno anche nel giorno di Pasquetta. Nel caso che ci siano altri che vogliono aiutarci, il contatto via mail è siamolucca@gmail.com".



Il messaggio che la lista civica vuole lanciare è semplice, pero' con una forza dirompente: c'è sempre qualcuno su cui poter contare. Sperando che l'emergenza sanitaria e sociale passi presto, ma restino per lungo tempo buon senso e solidarietà.