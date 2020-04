Politica



Un fondo da 100 mila euro per la gestione a medio termine dell'emergenza: la proposta dell'amministrazione comunale

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:21

di Lorenzo Vannucci

Un fondo, per il valore complessivo di 100 mila euro, che aiuti le attività in difficolta nel medio periodo: questa è l'idea messa in campo dall'amministrazione Tambellini per aiutare tutte quelle attività devastate per il perdurare delle misure restrittive volte al contrasto del Coronavirus.

Un fondo, quello che stamane hanno presentato il sindaco di Lucca ed il proprio assessore al bilancio, attraverso l'inedita formula della video conferenza, che non sarebbe dunque da destinarsi all'acquisto di beni e materiali di prima necessità: per quello ci sono i contributi passati ai comuni dal Governo.

Tambellini, apparso in forma e con il fantasma del Covid-19 ormai alle spalle, ha spiegato che "Questo fondo sarà diretto a categorie sociali differenti che, in un momento di normalità, non avrebbero bisogno di assistenza. Si tratterà di un fondo di mutuo soccorso, che non avrà la funzione di favorire l'accesso ai beni primari per i cittadini, ma che mira a mettere nell'obbiettivo un traguardo importante: quello della ripartenza delle attività: abbiamo pensato a partite iva, operatori del turismo, commercianti e vogliamo dar loro una mano".

Una misura, quella proposta dall'amministrazione Tambellini, che non vuole essere in concorrenza con ciò che viene portato avanti dalle associazioni di volontariato con le loro campagne di solidarietà.

A spiegarlo è l'assessore al bilancio del comune di Lucca, Giovanni Lemucchi: "Le misure che stiamo prendendo in considerazione - ha detto - dovrebbero cominciare ad avere efficacia nel giro di novanta o centoventi giorni, per collocarsi in un quadro continuativo nel corso del prossimo anno e mezzo". Una misura ora, per il dopo.

Al fondo potranno contribuire tutti i soggetti che lo desiderino: "Penso - ha spiegato Lemucchi -soprattutto al settore della grande distribuzione alimentare che, in questi giorni, certo non ha patito la crisi e le restrizioni che hanno colpito molti altri". L'amministrazione del comune di Lucca ha inoltre assicurato che nel progetto verranno coinvolte anche le forze di opposizione e che la guida dell'operazione verrà affidata ad un collegio composto da esterni, "formato da nomi e personalità al di sopra di ogni sospetto".