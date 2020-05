Politica



Baldini (Lega): "Richieste Confcommercio ragionevoli, amministrazione ascolti"

giovedì, 28 maggio 2020, 16:52

"Le richieste di Confcommercio di parcheggi disponibili da mettersi a disposizione, in orari diurni, anche per in non residenti nel centro storico di Lucca, finalizzati ad incentivare la ripresa delle attività commerciali, sono ragionevole e non meritano, specialmente in un momento così delicato per l'economia ed il lavoro, la superficiale risposta dell'assessore al traffico Celestino Marchini che non può certo basarsi su calcoli legati alle simmetrie con il medesimo periodo dell'anno scorso".



Così interviene Massimiliano Baldini, responsabile enti locali della Lega per la provincia di Lucca, in merito alla diatriba tra l'assessore e Confcommercio.



"Peraltro - afferma Baldini -, a quanto ho compreso, la proposta di Pasquini e Martini era posta su di un piano di assoluto dialogo e quindi in un contesto di operatività che potesse essere svolto secondo tempistiche e modalita' da concordare, non meritando una chiusura netta ed arrogante come quella enunciata dallo stesso Marchini. E' evidente che all'amministrazione Comunale di Lucca sta sfuggendo la portata della crisi che vivono le aziende e le imprese commerciali a seguito del Covid-19 e quindi il pericolo che di questo passo, se non aiutate, siano tante le attivita' costrette a chiudere".



"Mi auguro - conclude Massimiliano Baldini - che vi sia un ripensamento e che anche sul punto, oltre che in merito a tutti gli aspetti e le richieste che in queste settimane sono state avanzate, sollecitate e messe sul tavolo dalle categorie economiche, vi sia la possibilita' di trovare soluzioni idonee ad aiutare tante partite iva che con mille sacrifici hanno nuovamente tirato su le loro saracinesche".