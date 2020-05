Politica



Barsanti: “Tassa di soggiorno, scuole e parcheggi: dal Comune molto fumo e poco arrosto”

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:34

Il consigliere comunale Fabio Barsanti torna sulla manovra comunale per il rilancio dell'economia cittadina, e alcuni suoi corollari: "L'unica cosa veramente rilevante della manovra sono gli annunci del Comune. Una propaganda continua, ma di poca sostanza".

"La tassa di soggiorno per il primo trimestre sarà comunque dovuta. Si tratta di soldi che il Comune dovrebbe invece lasciare nelle tasche degli operatori che sono riusciti a lavorare negli unici mesi esclusi dai blocchi per il coronavirus. La tassa - continua Barsanti - sarà azzerata da aprile in poi, cioè nel periodo di 'turismo fantasma' dovuta all'epidemia".

"Quanto ai parcheggi - segue Barsanti - con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' sono stati rimessi subito a pagamento. Il Comune non ha aspettato un attimo per rifare cassa, e a poco serve lasciare gratuiti i parcheggi Palatucci e Carducci, da sempre poco frequentati. Tutti i parcheggi fuori dalle Mura dovevano rimanere ancora gratuiti, e prevedere magari in centro delle fasce orarie per garantire la turnazione e favorire il commercio".

"Infine tocca leggere articoli di giornale sulla ovvia esenzione di trasporto, rette e mense scolastiche nei mesi in cui nessuno ne ha usufruito. Si tratta di una cosa che non dovrebbe fare nemmeno notizia, visto che nessun genitore sarebbe disponibile a pagare per un servizio non utilizzato. Ma in un Comune usato come cassa di risonanza - conclude Barsanti- anche l'ovvio diventa eccezionale".