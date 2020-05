Politica



Buonriposi lascia il Consiglio: al suo posto, per Lei Lucca, entra Marco Barsella

mercoledì, 13 maggio 2020, 07:44

Nel corso della seduta tenutasi nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, in remoto, per osservanza delle norme riguardanti l'emergenza da Covid-19, è stato annunciato un avvicendamento in seno all'assemblea comunale lucchese: la capogruppo di Lei Lucca, Donatella Buonriposi, già dirigente scolastico nei territori di Lucca e Massa Carrara, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere per "motivi personali e di lavoro".

Buonriposi ha ricevuto il saluto dei colleghi, tanto di maggioranza quanto di opposizion, e quelli del sintaco e del presidente del consiglio comunale. Al suo posto entrerà Marco Barsella, studente e commerciante, che, nella lista "Lei Lucca", aveva ottenuto il maggior numero di preferenze nel corso delle elezioni comunali, avvenute nel giugno del 2017.





Lorenzo Vannucci