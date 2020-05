Dalle ore 20 di domani (martedì 12 maggio) riaccesi i varchi elettronici ZTL in esclusiva modalità notturna

Altri articoli in Politica

lunedì, 11 maggio 2020, 18:49

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci dall'associazione parco di Sant'Anna onlus a firma del presidente Roberto Spinelli

lunedì, 11 maggio 2020, 18:49

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti denuncia una nuova aggressione subita da un cittadino italiano al sottopasso di San Concordio ad opera di un nordafricano e sollecita il sindaco Tambellini ad intervenire per porre fine all’escalation di violenza ai danni dei cittadini

lunedì, 11 maggio 2020, 17:21

Parte il “Pacchetto Scuola” 2020-2021, sostegno alle famiglie per le spese per libri e materiali didattici: dal 14 maggio fino al 19 giugno e possibile compilare le domande on-line

lunedì, 11 maggio 2020, 17:13

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di centrodestra Martinelli Marco e Simona Testaferrata unitamente ai consiglieri comunali della lista civica SìAmo Lucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini

lunedì, 11 maggio 2020, 16:04

Fondo Covid-19: si chiama così il nuovo fondo fotografico che l’Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi” intende costituire per raccogliere materiali relativi all’emergenza sanitaria e per raccontare - attraverso le immagini - come questa è stata vissuta e sentita dal territorio lucchese

domenica, 10 maggio 2020, 19:54

Per Lucca e i suoi paesi esprime sorpresa e critiche verso l'amministrazione comunale e il consorzio di bonifica per la decisione di rinunciare a falciare l'erba sui bordi dei fossi intorno alle mura per creare dei 'corridoi ecologici'