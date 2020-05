Politica



Fratelli d’Italia: nominati dal commissario Paolo Marcheschi i responsabili dei dipartimenti della Provincia di Lucca

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:05

Sono stati recentemente nominati dal commissario provinciale – e consigliere regionale – Paolo Marcheschi i seguenti responsabili dei Dipartimenti di Fratelli d'Italia nella Provincia di Lucca:

Sanità: Anna Serra; Equità sociale e disabilità: Chiara Benedusi; Politiche Sociali: Paolo Ricci; Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili: Stefania Bertagna; Tutela vittime violenza: Mara Nicodemo; Elettorale: Riccardo Giannoni; Istruzione: Tommaso Boggi; Eccellenze: Samuel Venturi; Ambiente: Alessandra Mazzei; Territorio e paesaggio: Loreno Bertolacci; Montagna e zone disagiate: Luca Mastronaldi; Professioni: Giovanni Battista Santini; Turismo: Carlo Alberto Tofanelli; Lavoro e crisi aziendali: Mario Visibelli; Rapporti con il commercio: Annamaria Frigo; Rapporti con le cooperative: Delfina Cappelli; imprese e mondi produttivi: Norma Ungaretti; Sport: Giulia Maria Carli; Spettacolo e Teatro: Giulio Battaglini; Emergenze e Prevenzione grandi rischi: Michele Balderi.

Una squadra eterogenea, della quale vado particolarmente fiero – afferma il commissario Marcheschi – persone assolutamente competenti, motivate, qualcuna già con esperienze politiche alle spalle, altri neofiti e per questo ancor più ambiziosi.

Sono sicuro faranno un ottimo lavoro per la crescita di Fratelli d'Italia a Lucca, una provincia che vanta già assessori, consiglieri comunali, dirigenti oltre che un sempre maggiore numero di iscritti, militanti e simpatizzanti. Un grazie anche al nostro Onorevole di riferimento, il Deputato Riccardo Zucconi, per averci supportato e seguito in questo percorso: se oggi a Lucca Fratelli d'Italia è un partito così radicato e solido, lo si deve soprattutto a lui.