Politica



Illuminazione al Piaggione, Barsanti: "Giustizia è fatta"

giovedì, 21 maggio 2020, 15:45

Il consigliere di opposizione plaude alla notizia del ritorno dell’illuminazione pubblica in una strada lasciata al buio due anni fa dalla stessa amministrazione Tambellini. ‘Una battaglia vinta nell’interesse della comunità’.



“Il ripristino dell’iscrizione nella viabilità di uso pubblico del percorso parallelo alla via del Brennero - dichiara Barsanti in una nota - è ciò che avevo chiesto in Consiglio due anni fa, proprio per poter riottenere l’illuminazione di un tratto di strada che l’Amministrazione aveva declassato a uso privato. Dopo una manifestazione dei residenti il sottoscritto portò in aula la vicenda nell’aprile del 2018. Da quella seduta uscì un testo di compromesso che vide votare congiuntamente le forze politiche in approvazione di un progetto alternativo, naufragato successivamente”.



“Il completamento dell’iter per il ripristino dell’illuminazione è una buona notizia – continua il consigliere – perché andrà a risolvere un problema di sicurezza e di vivibilità in una strada molto utilizzata dagli abitanti del Piaggione, i quali si erano visti togliere la luce in modo profondamente immotivato e ingiusto”.



“Visto che l’Amministrazione ha dimostrato di poter tornare sui propri passi una volta resasi conto dell’errore commesso in passato - conclude Barsanti - l’auspicio è che ciò possa avvenire anche riguardo a via Giovanni Giorgi a S. Anna e, soprattutto, in via del Campaccio, la strada che collega Pozzuolo a Gattaiola e tuttora chiusa per volontà del Comune. Vicenda sulla quale, nel caso ciò non avvenisse, chiederò il voto del Consiglio attraverso una mozione che ho già protocollato prima dell’emergenza coronavirus”.