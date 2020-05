La Provincia dota 65 studenti del territorio di pc e tablet

Altri articoli in Politica

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:56

Online la campagna di crowdfunding per aiutare le persone più colpite dagli effetti economici del Coronavirus e per rilanciare la città

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:09

“Assurdo aumentare le imposte in un contesto difficile come quello attuale”: intervengono così i gruppi di opposizione di centrodestra in Consiglio Provinciale in seguito alla seduta che si è tenuta ieri pomeriggio ed in cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:09

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti commenta le misure annunciate dall’amministrazione comunale per fronteggiare le conseguenze devastanti della pandemia da coronavirus e annuncia di aver presentato una interrogazione per chiedere chiarimenti

mercoledì, 13 maggio 2020, 07:44

Nel corso della seduta tenutasi nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, in remoto, per osservanza delle norme riguardanti l'emergenza da Covid-19, è stato annunciato un avvicendamento in seno all'assemblea comunale lucchese

martedì, 12 maggio 2020, 22:26

Le opposizioni sono tutt'altro che favorevoli alla manovra economica promossa e patrocinata dall'amministrazione Tambellini e, nel consiglio comunale tenutosi oggi in diretta streaming, sono emersi tutti i dubbi delle forze di minoranza

martedì, 12 maggio 2020, 17:38

Lo ha dichiarato il consigliere comunale Marco Martinelli, capogruppo di centrodestra, durante il consiglio comunale di oggi