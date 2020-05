Politica



Mammini: “Marchetti forse ha fatto confusione tra due aree distinte della Manifattura”

venerdì, 8 maggio 2020, 13:53

L’assessore all’urbanistica del comune di Lucca, Serena Mammini, risponde al consigliere regionale Maurizio Marchetti sul progetto presentato da Coima sgr Spa.

"Il consigliere regionale Marchetti ha ragione - esordisce -, un progetto come quello presentato da Coima sgr Spa lo scorso febbraio, una proposta di finanza di progetto, non può non approdare in Consiglio comunale e approderà a breve, senz’altro. Sarebbe già stata argomento di seduta consiliare se ciò che è successo i primi di marzo non avesse scombussolato, tra le altre cose, anche i lavori dell’assise comunale".

"Lo zelo di Marchetti - incalza - è comunque lodevole perché dimostra attenzione e attaccamento al territorio, ma forse un po’ meno di conoscenza. È vero, sono questioni complesse sulle quali imbastire polemica all’ingrosso è facile, ma sulle quali è altrettanto facile fare accozzaglie informative che, sono sicura concordi con me, non giovano a nessuno. È vero che la Manifattura è una, ma confonde due aree ben distinte con due tipologie di intervento: una già discussa, decisa e avviata frutto dell’Accordo di Programma con la Regione e l’altra, tutta da discutere, oggetto della proposta di Coima, proposta ai sensi dell’articolo 183 del Codice dei contratti pubblici, che sta per Finanza di Progetto".

"Colgo quindi l’occasione per fare un po’ di chiarezza - afferma - e ribadire ciò che più volte è stato illustrato proprio in quel Consiglio comunale di cui lei reclama indizione. Certo, la Manifattura è un grande isolato, composto da più edifici di diverso periodo storico. Però dovrebbe sapere, in quanto consigliere regionale e anche perché il Piuss fu portato a Lucca soprattutto grazie alla parte politica da lei rappresentata, che la parte oggetto dell’Accordo di Programma con la Regione cui fa riferimento (Manifattura nord), proprio con il Piuss fu slegata dall’altra (Manifattura sud), anche dal punto di vista urbanistico, per consentire due diverse tipologie di recupero, indipendenti nei propri iter. La vendita della parte sud avrebbe dovuto sostenere la spesa di compartecipazione del Comune al Piuss per i lavori della parte nord, la più antica, prospiciente via Vittorio Emanuele e venne per questo inserita nel piano delle alienazioni dall’Amministrazione Favilla. L’Amministrazione Tambellini ha dovuto poi intraprendere un lungo lavoro di rimodulazione, attualizzando i progetti. Oggi è risaputo che la Manifattura nord ospiterà l’Expo del Fumetto, Campus, i front-office dedicati al cittadino e alle imprese del territorio, oltre al Centro di documentazione della Soprintendenza".

"Capisco che sia faticoso informarsi per il consigliere - attacca -, ma prima di farsi paladino contro l’arroganza, prima di richiedere a gran voce il coinvolgimento della cittadinanza, sarebbe opportuno un chiarimento di idee sull’argomento di cui reclama la discussione, altrimenti saremmo costretti ad additare Marchetti di non sapere, e questo, d’indole, non ci piace. Il consigliere ha sovrapposto nel ragionamento la proposta presentata da Coima sgr Spa lo scorso febbraio e riguardante la parte sud oggetto della proposta di partenariato pubblico-privato, con l’area a nord frutto di vari accordi di programma con la Regione e già oggetto di lavori".

"La finanza di progetto presentata da Coima - conclude -, che dovrà armonizzarsi per contesto e prossimità alla contigua area nord, riguarda la progettazione, realizzazione e gestione di due parcheggi pubblici e delle relative opere di riqualificazione urbana, la realizzazione di una nuova piazza e delle aree limitrofe alla Manifattura tramite la cessione dei beni immobili presenti, proprio quelli che l’amministrazione Favilla aveva messo in vendita per sostenere il forte impegno finanziario del Piuss. Quindi Marchetti, a fronte dell’Accordo di programma con la Regione e del forte investimento, quando chiede di “discuterne futuro e destinazione a livello pubblico”, gioca al gioco dell’oca e torna indietro di alcune caselle. Perché quel futuro è già stato discusso, e cantierato! Dovrebbe sapere, ma lo ribadiamo se utile a far informazione, che per questa parte di Manifattura, il futuro è già stato scritto – sulla stampa e negli atti amministrativi –, tanto che i lavori sarebbero in corso e, anzi, dovrebbero essere terminati se avessimo avuto la fortuna di imbatterci in ditte che mantenevano i contratti stipulati. Questa però è un’altra storia, assai triste, della quale proprio la politica a più alti livelli si dovrebbe interessare: un Comune che ha le risorse per fare un lavoro importante, bloccato da ditte inadempienti e costretto a lunghi contenziosi anche solo per riappropriarsi del cantiere e ripartire, non è tollerabile. Il virus ci ha insegnato che processi sclerotizzati nel tempo possono cambiare rapidamente se c’è volontà e unità di intenti. Visto ha a cuore il suo territorio, il consigliere Marchetti può fare anche sua questa istanza e portarla avanti con convinzione".