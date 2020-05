Politica



Martinelli e Testaferrata: "Rsa Lucca senza contagi, merito agli operatori delle strutture"

sabato, 30 maggio 2020, 15:52

"Rsa Lucca senza contagi: merito agli operatori delle strutture.L'amministrazione Tambellini riconosca il loro lavoro". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata che commentano i risultati dei tamponi e dei test sierologici effettuati, in collaborazione con l'Asl-Zona distretto, sugli ospiti, sugli operatori e sul personale delle Rsa comunali che hanno dato esito per tutti negativo. "È grazie all'attenzione e alla professionalità degli operatori delle RSa- aggiungono i consiglieri di centrodestra- se nelle strutture comunali non è entrato il COVID-19."



"Stupisce - attaccano i consiglieri di centrodestra - vedere l'assessore del comune di Lucca prendersi meriti che non ha. La realtà è un'altra: ci sono persone che si dedicano con passione e responsabilità al lavoro che quotidianamente svolgono nelle strutture dove vivono i nostri anziani ed anche in questa difficile emergenza hanno dimostrato di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in tema di sicurezza sia per loro stessi che per gli ospiti".



"E' bene che l'amministrazione Tambellini - concludono Martinelli e Testaferrata - dimostri fin da subito la propria gratitudine verso chi ogni giorno garantisce un'importante servizio per la comunità di Lucca".