Martinelli: "Riaprire subito gli uffici comunali al pubblico"

Altri articoli in Politica

domenica, 24 maggio 2020, 12:17

Così interviene Massimiliano Baldini, responsabile enti locali della Lega, puntando i riflettori su un'altra categoria che ha avvertito gli effetti del lockdown

sabato, 23 maggio 2020, 16:30

"Il Fondo di mutuo soccorso lanciato dal Comune è un flop: bocciato anche dalla Fondazione Cassa". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dell'opposizione Remo Santini (SìAmoLucca) e Marco Martinelli (centrodestra)

sabato, 23 maggio 2020, 12:28

L’ha deciso l’amministrazione Tambellini, che mette a disposizione risorse importanti per sostenere il sistema educazione-istruzione comunale, per aiutare le famiglie e per finanziare interventi per riorganizzare le attività educative e scolastiche sia in vista dell’estate che del nuovo anno scolastico

venerdì, 22 maggio 2020, 17:46

La Conferenza zonale della Piana di Lucca ha espresso la propria contrarietà alla annunciata riduzione dei posti in organico del personale docente e ATA per la nostra provincia addirittura nella misura di 43 unità. Contrarietà ribadita anche nel corso dell’incontro che la Conferenza ha avuto con le organizzazione sindacali

venerdì, 22 maggio 2020, 15:07

E' quello che si dovrà tenere entro 20 giorni, come prevede il regolamento, dopo che i consiglieri di opposizione hanno raccolto le firme necessarie al suo svolgimento

venerdì, 22 maggio 2020, 12:49

Lo dichiarano in una nota, i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata