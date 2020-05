Martinelli: "Tambellini informi la città sul progetto del nuovo stadio"

Altri articoli in Politica

venerdì, 15 maggio 2020, 15:54

Come ben sappiamo tutti, questa estate sarà molto diversa da tutte quelle fino ad ora, soprattutto per gli imprenditori nel settore turistico e culturale, che hanno visto le maggiori perdite e che rischiano di vedere compromessa, o fortemente ridimensionata, l'imminente stagione estiva: è proprio a loro che si è rivolto...

venerdì, 15 maggio 2020, 09:44

“Tambellini scriva a Menesini: la Piana di Lucca sia considerata un’unica area non solo per richiedere il bonus biciclette ma anche e soprattutto per dare l’ok agli assi viari”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli

venerdì, 15 maggio 2020, 09:33

Potere al popolo Lucca stigmatizza le decisioni adottate dalla giunta Tambellini in merito agli aiuti alle fasce più deboli della popolazione, giudicati insufficienti e accusa per aver dato, invece, molto alle categorie economiche

giovedì, 14 maggio 2020, 18:50

“Tambellini scriva a Menesini: la Piana di Lucca sia considerata un’unica area non solo per richiedere il bonus biciclette ma anche e soprattutto per dare l’ok agli assi viari”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli

giovedì, 14 maggio 2020, 15:25

Il consiglio comunale di Lucca in prima linea per la richiesta della cancellazione della tassa dei rifiuti per il 2020, per le aziende che hanno subito il lock-down per l'emergenza Covid-19

giovedì, 14 maggio 2020, 15:24

Lo chiedono in una nota i consiglieri comunali di SìAmoLucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini