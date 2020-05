Politica



giovedì, 7 maggio 2020, 14:41

"Mascherine e guanti usati abbandonati per strada: l'amministrazione Tambellini intervenga". Lo ha richiesto il Consigliere Marco Martinelli durante il consiglio comunale di ieri.

"E' necessario - ha aggiunto Martinelli - che sia assicurata una sanificazione delle strade e degli spazi pubblici e siano previste multe a chi sporca ed insulta Lucca. L'assessore Raspini con delega all'ambiente e alla polizia municipale prenda in esame questa richiesta ed intervenga con prontezza e determinazione. Serve rispetto per l'ambiente in cui viviamo".