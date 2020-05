Politica



Panchieri (Pd): "Solidarietà ai commercianti, ma i proprietari dei fondi hanno mostrato comprensione abbassando gli affitti?"

martedì, 5 maggio 2020, 10:01

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri esprime solidarietà ai commercianti dopo la protesta di ieri mattina e domanda che fine ha fatto la proposta del sindaco ai proprietari di fondi commerciali di avere comprensione in questa emergenza:

Concordo con le ragioni di fondo che hanno spinto centinaia di commercianti a manifestare in modo simbolico il loro profondo disagio, quasi la loro disperazione, nella situazione drammatica provocata dalla pandemia in atto. Opportune le richieste rivolte al Governo, che deve dare risposte almeno pari a quelle messe in atto dai comuni, in primis il comune di Lucca, la cui amministrazione ha fornito il massimo del contributo possibile. Si tratta di salvare e di rilanciare un settore fondamentale per l'economia complessiva del paese e della nostra città. "Servono aiuti immediati e concreti, servono contributi a fondo perduto", queste le parole del direttore della Confcommercio lucchese. D'accordo.

Ma, in tutta sincerità, c'è un aspetto per me oscuro: per quale ragione nessuno del mondo associativo del commercio fino ad ora ha richiamato la questione del monte-affitti che grava sui bilanci delle aziende commerciali?

Pensa forse qualcuno che tutto possa continuare come fino ad ora? Molti, speriamo il minor numero possibile, non riapriranno,pertanto il valore commerciale dei fondi si abbasserà. Perché non affrontare il problema in generale già da adesso chiedendo una ricontrattazione degli affitti alle associazioni del proprietari?

Allo scoppio della pandemia il sindaco Tambellini chiese ai proprietari di mostrare comprensione; che ne è stato di quella richiesta? O dobbiamo pensare che è un tasto che qualcuno ha difficoltà ad affrontare?