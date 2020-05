Politica



SìAmo Lucca attacca: "La nuova raccolta rifiuti in centro è un mezzo disastro"

martedì, 26 maggio 2020, 09:15

"Il ritorno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti in centro storico è un mezzo disastro". Lo sottolinea in una nota il gruppo consiliare di SiAmoLucca.



"Su segnalazione di alcuni residenti, ieri sera abbiamo fatto un sopralluogo per controllare il funzionamento di quelle che il Comune chiama isole ecologiche ma che di ecologico non sembrano avere proprio nulla - spiega la lista civica -. Le immagini parlano da sole: i sacchetti sono accatastati anche all'esterno non per inciviltà, bensì perché i contenitori strabordano e non riescono a contenere tutta l'immondizia. Evidentemente sono poco capienti oltre che poco funzionali. E questo non è l l'unico problema".



Durante il lockdown SiAmoLucca aveva chiesto di sospendere il servizio e prolungare a tempo indeterminato la raccolta a filo strada fino a quando l'emergenza non fosse passata del tutto. Tuttavia la questione è più generale. "Oltretutto - sottolinea il gruppo consiliare di SiAmoLucca - i contenitori Garby sono antiestetici e collocati in zone che li hanno fatti diventare un pugno nell'occhio per il decoro urbano: basti pensare, tanto per fare un esempio, che uno dei contenitori è stato piazzato quasi di fronte al pozzo di Santa Zita. Senza considerare che alcuni cortili o strade secondarie sono diventate ricettacolo di rifiuti. L'amministrazione Tambellini e l'assessore all'ambiente Raspini sanno quello che sta succedendo? Basta farsi un giro per rendersene conto: a meno che non si voglia far finta di non vedere".



Nelle foto alcune strade nei dintorni del Fillungo fotografate intorno alle 23 di ieri sera