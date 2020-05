Politica



SìAmoLucca: "Campo rom abusivo a Saltocchio, il comune non faccia finta di nulla e sgomberi subito"

sabato, 30 maggio 2020, 14:00

"Nel parcheggio del campo sportivo di Saltocchio, stazionano da mesi camper di nomadi, alcuni dei quali restano fissi mentre altri vanno e vengono come se nulla fosse: nonostante la situazione sia stata già segnalata al Comune, nessuno interviene e quindi si consente il perdurare di questa situazione di illegalità". Lo sottolinea in una nota il gruppo consiliare della lista civica SìAmoLucca.



"I cittadini della zona sono giustamente stufi, perché vedono che non a tutti è chiesto di rispettare le regole, consentendo ai mezzi di sostare in aree vietate e alle famiglie di viverci - spiegano i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini ­-. Che la giunta Tambellini faccia del permissivismo verso certe situazioni il suo modus operandi, lo sappiamo da tempo. Pero' si sta esagerando. Gli abitanti hanno diritto che sia garantita la sicurezza e che venga evitata una convivenza forzata all'insegna del mancato rispetto delle normative, comprese quelle igienico-sanitarie".



Da qui la richiesta immediata di intervento della polizia municipale. "Chiediamo che i vigili urbani intervengano quanto prima, facciano gli accertamenti di rito e predispongano gli atti necessari per l'allontanamento - proseguono gli esponenti della lista civica SìAmoLucca -. L'amministrazione dia un segnale che siamo tutti uguali. Purtroppo anche nel recente passato si è assistito ad un'attenzione particolare verso rom e sinti, con finanziamenti ad hoc sfruttati per realizzare alloggi popolari da destinare a loro, per non parlare del progetto attraverso il quale, anni fa, si volevano realizzare delle casette di legno nell'area di via delle Tagliate. Ora si viene a sapere che è tollerata da mesi la sosta abusiva a Saltocchio: si vuole che piano piano si trasformi nel secondo campo rom del territorio? Il Comune faccia presto e provveda allo sgombero, anziché dormire sonni tranquilli e voltarsi sempre dall'altra parte facendo finta di non vedere, quando gli fa comodo. E per un periodo svolga controlli frequenti".