SiAmoLucca: "Primo Maggio, ripresa in sicurezza ma il prima possibile"

venerdì, 1 maggio 2020, 17:52

La lista civica SiAmoLucca ha voluto testimoniare il senso della Festività di oggi con un video del capogruppo Remo Santini e del consigliere comunale Alessandro Di Vito, in cui si sostiene la forte necessità di una ripartenza: ovviamente in sicurezza. Una ripresa che tenga dunque conto sia degli aspetti sanitari che di quelli economici.



"Il gesto simbolico con al centro la bandiera italiana - si legge in una nota - e' dedicato a chi lavora, ma soprattutto a chi un impiego non ce l'ha, a chi lo ha perso, a chi non sa se lo avrà di nuovo dopo questa emergenza. Il Primo Maggio, per un lungo periodo, ci auguriamo che sia celebrato tutto l'anno, a testimonianza dell"impegno che le istituzioni devono prendere nei confronti dei cittadini, che hanno bisogno di aiuto e certezze".

