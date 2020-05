Sopralluogo ai mezzi del Trasporto Pubblico Locale dell’assessore Bove: “Lam rossa e blu tornate quasi completamente al numero di corse pre- emergenza”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:33

Cinque aree accoglieranno attrezzature da gioco e un teatrino utilizzabile ai bambini disabili. L’iniziativa è stata portata avanti dal Comune di Lucca insieme ad Anmil Lucca, Fand, Il cuore si scioglie Onlus e Coop Firenze

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:18

Ordine del giorno il Governo dà la propria disponibilità. Il deputato Pd: "Serve una norma tampone per i commercianti protestati o garanzie statali per evitare blocco dei conti correnti bancari"

mercoledì, 27 maggio 2020, 14:51

Marchini risponde a Confcommercio: “I dati confermano che i parcheggi a pagamento sono vuoti, non vogliamo sottrarre altri stalli ai residenti per fare nuovi parcheggi promiscui”. Breve precisazione di Aldo Grandi. Arriva la rettifica da palazzo dei Bradipi, ma la toppa è (quasi) peggio del buco

mercoledì, 27 maggio 2020, 14:05

Continuano i servizi di distribuzione pasti e resta aperto lo spazio diurno di via Brunero Paoli. Dalla prima settimana di giugno, la Croce Rossa effettuerà due uscite settimanali con l’unità di strada

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:05

Sono stati recentemente nominati dal commissario provinciale – e consigliere regionale – Paolo Marcheschi i seguenti responsabili dei Dipartimenti di Fratelli d'Italia nella Provincia di Lucca

martedì, 26 maggio 2020, 17:47

Interessante intervento del movimento Per Lucca e i suoi paesi il quale non condivide l'ipotesi di trasformare l'autostrada bretella Lucca-Viareggio in una superstrada dell'Anas