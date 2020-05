Politica



Valentina Mercanti: “L’angoscia e la preoccupazione dei commercianti sono anche le nostre. Serve una risposta veloce dello Stato”

lunedì, 4 maggio 2020, 19:05

Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive: Questa mattina a Lucca e in tutta Italia si è svolta una protesta a cui hanno aderito tanti commercianti per chiedere al Governo di non essere lasciati soli nelle difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria. I danni iniziano ad essere insostenibili e chiedono di poter ripartire con le loro attività. Condivido la loro angoscia e preoccupazione, che sono anche le nostre. Nessuna azienda, per la piccola dimensione, può reggere un periodo di chiusura così prolungato. Come Comune di Lucca stiamo facendo la nostra parte ma ora serve una risposta veloce dallo Stato: un piano per la sicurezza e soprattutto un intervento economico che possa mettere le imprese in condizioni di ripartire. Voglio dire a questi imprenditori: non vi lasceremo soli, siamo insieme e insieme ne usciremo!