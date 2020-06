Politica



Baccelli: “Valentina Mercanti, un'energia nuova per il nostro territorio"

venerdì, 26 giugno 2020, 11:32

Il consigliere regionale Stefano Baccelli plaude alla possibile candidatura per le elezioni regionali dell'assessore Valentina Mercanti:

Le elezioni regionali di settembre saranno un passaggio importante per la Toscana e per la provincia di Lucca, segneranno la chiusura di un mandato che ci ha visti impegnati su molti fronti e l'apertura di una fase nuova con ancora molto lavoro da fare: progetti da completare, nuove opportunità da cogliere, la Regione del futuro che vogliamo e che cittadini ci chiedono. Le idee però non sarebbero niente senza le persone giuste che le sviluppino e le rendano concrete e la mia esperienza di cinque anni in consiglio regionale mi porta così a credere che Valentina Mercanti sia la persona adatta per rappresentarci e per farsi carico, nei prossimi cinque anni, dei bisogni del nostro territorio.



Consigliera comunale prima e assessore a Lucca ora con deleghe ad attività produttive, sviluppo economico e politiche europee, ma si è occupata anche di sanità, sociale e turismo. Un'esperienza politica ed amministrativa ampia che le ha consentito di acquisire sul campo, con impegno e capacità, la necessaria esperienza per essere oggi in grado di affrontare impegni più grandi e con maggior carico di responsabilità.



Valentina Mercanti è donna determinata che sente addosso il senso del dovere nei confronti della propria comunità, doti che le vengono riconosciute non solo da me ma diffusamente e che le hanno fatto guadagnare la stima delle persone. Non si sottrae mai al confronto e cerca di trovare le soluzioni giuste con il dialogo aperto e franco. Io veramente non ho dubbi che lei sappia essere all'altezza della situazione, capace di portare le esigenze di Lucca e della piana in regione Toscana, di farsi carico dei problemi e di contribuire a risolverli.

Ha la mia fiducia ed avrà certamente il mio sostegno, in me potrà trovare come sempre una persona con la quale scambiare opinioni, discutere dei temi, per il bene della nostra città e di tutta la nostra provincia. Sarà una nuova avventura per lei ed io sarò al suo fianco.