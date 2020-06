Politica



Che ci fa Santini all'arrivo di Salvini?

martedì, 23 giugno 2020, 13:45

Tra i tanti supporters in attesa di potersi fare un selfie con il leader della Lega in piazza Napoleone, c'erano anche Remo Santini capogruppo dell'opposizione a Lucca e il consigliere comunale Serena Borselli.

Che cosa ci sta a fare Remo Santini in compagnia di Salvadore Bartolomei della Lega di Capannori, ad attendere l'arrivo di Matteo Salvini e dei suoi pretoriani?

Nessuna intenzione di cambiare maglia tranquilli, probabilmente una sorta di faccia a faccia con i dirigenti leghisti in vista delle elezioni regionali e di quelle amministrative a Lucca. All'interno del bar-caffè Plaza si sarebbe dovuta tenere una riunione al piano superiore tra i vertici regionali del partito del Carroccio, ma per una sorta di rispetto delle cosiddette misure anti Covid-19 relative al distanziamento, è stato preferibile evitare un ulteriore ammassamento di persone e preferire una sorta di approccio davanti al bancone del locale. Non c'è stato, quindi, tempo, per un incontro e per un approfondimento che, sicuramente, saranno rimandati a data da destinarsi.