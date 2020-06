Elezioni regionali, l'Udc pronta a recitare il suo ruolo

Altri articoli in Politica

lunedì, 8 giugno 2020, 14:54

Lo dichiara il capogruppo di opposizione Marco Martinelli (centrodestra) che torna a criticare apertamente l'operato dell'amministrazione Tambellini in materia di affidamento di lavori pubblici

lunedì, 8 giugno 2020, 13:40

Semplificare, chiarire, aiutare: sono i tre obiettivi che il Comune di Lucca si è posto nel realizzare "Prima la casa", la guida ai servizi per l'housing sociale, l'accoglienza e la marginalità grave

sabato, 6 giugno 2020, 15:29

Si è svolto ieri, senza la presenza di Coima e Fondazione CRL nonostante la richiesta delle opposizioni, il consiglio straordinario sul recupero della ex Manifattura. Tra le file dell'opposizione il più duro è Fabio Barsanti

sabato, 6 giugno 2020, 12:33

"L'amministrazione Tambellini non ha ancora un piano di rilancio per la città". Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli

sabato, 6 giugno 2020, 10:34

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri interviene sulla problematica degli affitti dei fondi commerciali e sulla recente decisione del tribunale di Venezia che ha stabilito non doversi pagare niente per i mesi in cui l'attività è stata chiusa per Covid-19

venerdì, 5 giugno 2020, 22:56

Dal sindaco Tambellini "noi siamo sempre stati corretti, certo il sospetto di cordate e cordine non può riguardarci" a Remo Santini (SIAmo Lucca), "Non voglio dire che il sindaco abbia mentito, diciamo che non ha detto la verità"