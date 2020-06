Elisa Montemagni e Giovanni Minniti (Lega): "Lucca, necessario fare chiarezza sul futuro della ex manifattura tabacchi. Cosa ne pensa la soprintendenza?"

Altri articoli in Politica

Fondo straordinario per l’affitto: fino a 500 euro di contributo a fondo perduto. Gli atti sono pronti e dovranno passare dal consiglio comunale: ad agosto uscirà il bando

Dopo l’iscrizione nella viabilità di uso pubblico del percorso parallelo alla via del Brennero, dietro ai caseggiati del Piaggione nel dicembre scorso e l’approvazione in giunta del progetto elaborato da Lucca Riscossioni e Servizi srl per il nuovo impianto di illuminazione, prosegue quindi l’impegno dell’amministrazione Tambellini per rendere più sicura...

Il consigliere regionale Stefano Baccelli plaude alla possibile candidatura per le elezioni regionali dell'assessore Valentina Mercanti

Al via i centri estivi per la fascia 0-3 anni nel comune di Lucca. Iscrizione gratuita per le famiglie che hanno già i propri bambini iscritti ai nidi comunali

A sostenerlo in una nota sono i capigruppo dell'opposizione Remo Santini (lista civica SìAmoLucca), Marco Martinelli (centrodestra), Fabio Barsanti (Gruppo Misto) e Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle)

L'istruzione è la chiave per un futuro migliore. Su queste parole poche discussioni, ovviamente. Ecco perché di fronte al fatto che nelle agende politiche la scuola venga messa in secondo piano lascia esterrefatto il comitato NoDad di Lucca e provincia