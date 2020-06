Politica



martedì, 23 giugno 2020, 13:03

"Fondo di mutuo soccorso: l'amministrazione Tambellini ammetta il flop".

Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli. "Sono passati 3 mesi - aggiunge Martinelli - da quando questo fondo è stato istituito dall'amministrazione Tambellini e ad oggi risultano versate solo poche migliaia di euro".

"Questo è il risultato - attacca Martinelli - di un'amministrazione incapace ad aprirsi all'esterno e che agisce scollegata dal mondo che si trova fuori le mura di Palazzo Orsetti. Ne è la dimostrazione anche quanto dichiarato dal presidente della fondazione cassa di risparmio che ha definito il Fondo creato dal Comune di Lucca come una frammentazione inutile, ed ha invitato l'amministrazione Tambellini ad abbandonare l'iniziativa per confluire in quella generale coordinata dalla stessa Fondazione".

"Purtroppo – prosegue Martinelli- chi ci rimette sono le famiglie di Lucca ancora una volta illuse dall'amministrazione Tambellini visto che l'iniziativa si è rivelata grande solo a parole. Martinelli pone l'accento anche su come verranno utilizzate le risorse raccolte. Non lascia ben sperare –conclude il capogruppo di centrodestra- quanto già avvenuto nella distribuzione dei buoni alimentari arrivati dal Governo. A distanza di mesi non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta dall'amministrazione su come si sia mossa e soprattutto se abbia un quadro dettagliato delle famiglie che hanno richiesto aiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di quelle aiutate dalle associazioni caritatevoli e di quelle sostenute dal Comune già prima dell'emergenza".