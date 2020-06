Politica



"Il Comune mantiene secretato il progetto per l'ex Manifattura". L' opposizione abbandona l'aula

venerdì, 5 giugno 2020, 22:21

Consiglio su Manifattura Tabacchi: i consiglieri comunali della lista civica SiAmoLucca (Santini, Divito, Torrini e Borselli) ed i consiglieri di centrodestra Martinelli e Testaferrata abbandonano aula per protesta.

"Abbiamo richiesto la convocazione del consiglio comunale - spiegano i consiglieri di opposizione - al fine che la città fosse messa a conoscenza del progetto riguardante la porzione della manifattura Tabacchi non interessata dal Piuss e depositato in Comune in data 21 febbraio. Oggi ancora una volta il consiglio comunale viene espropriato delle sue funzioni con la decisione dell'amministrazione Tambellini di non illustrare il progetto riguardante il futuro di una parte importante della città di Lucca".

"Questo fatto è grave anche alla luce di quanto emerso dalle indiscrezioni uscite e confermate dall'amministrazione - aggiungono - che evidenziano come nel piano economico finanziario allegato alla proposta sia previsto che il Comune dovrebbe cedere la proprietà a titolo definitivo e irrevocabile di una superficie dell'ex manifattura pari a 18 mila mq oltre che gestione e incassi dei parcheggi. È una brutta pagina per il consiglio comunale di Lucca - concludono i consiglieri di opposizione - visto che viene messo all'oscuro di una proposta che è già stata presentata in altri sedi alla stampa ed alle categorie economiche. Quindi il messaggio che oggi esce dalla riunione del consiglio comunale è chiaro: per volontà della maggioranza di sinistra la città nella sua interezza non è degna di essere messa a conoscenza di quanto viene prospettato per il suo futuro. Il consiglio comunale è ridotto a mero passacarte di decisioni prese dall'amministrazione, quando su una partita così importante anche la minoranza dovrebbe essere messa a conoscenza degli atti e poter dare il proprio contributo, visto che non è pregiudizialmente contraria ad alcuna proposta ma vuole solo conoscere nei dettagli prima di dare un giudizio definitivo".