Il comune: "Strisce blu in via di Tiglio, errore di Confcommercio"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:14

Lo sostiene in una nota il consigliere comunale Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca

martedì, 16 giugno 2020, 18:57

La denuncia arriva dai consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata che su sollecitazione di diversi cittadini hanno nuovamente svolto un sopralluogo nella frazione di San Pietro a Vico in Via della Stazione e in Via lungo la Ferrovia

martedì, 16 giugno 2020, 13:49

Si è svolta ieri la videoconferenza a livello nazionale tra i referenti Cgil Cisl e Uil con quelli di Dentix Italia, ovvero la direttrice del personale e un consulente

martedì, 16 giugno 2020, 13:21

Il Movimento 5 Stelle di Lucca interviene con una nota critica in merito alla Ex Manifattura, puntando l'attenzione sulla questione relativa ai parcheggi

domenica, 14 giugno 2020, 10:40

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata da sempre impegnati a fianco delle famiglie e che anche in questa occasione hanno raccolto l'appello lanciato da chi in questi mesi è stato privato del servizio di assistenza domiciliare giornaliera ai figli disabili

sabato, 13 giugno 2020, 16:12

Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di SiAmoLucca che allega un reportage fotografica della vergogna