In tanti per il laboratorio partecipativo del Piano Operativo su verde e parchi

domenica, 28 giugno 2020, 14:05

Centinaia di militanti del fulmine cerchiato sono scesi in piazza ieri sera per portare un saluto a tre colori nel cuore delle città, per ricordare che nessun giovane italiano dovrà mai inchinarsi per errori altrui e, soprattutto, per ricordare che le nostre statue non sono simboli da abbattere, ma insegne...

sabato, 27 giugno 2020, 14:54

Il capogruppo della Lega Giovanni Minniti ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per segnalare presunte irregolarità nella destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote delle quote di partecipazione del comune di Lucca nella società Gesam Gas e Luce

sabato, 27 giugno 2020, 11:18

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Leonardo Dinelli, risponde al consigliere di minoranza Fabio Barsanti che aveva criticato l'amministrazione in merito alla targa per la fondazione della Lucchese

sabato, 27 giugno 2020, 10:11

Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che a seguito di sollecitazioni dei residenti della zona ha svolto un sopralluogo

venerdì, 26 giugno 2020, 15:11

Fondo straordinario per l’affitto: fino a 500 euro di contributo a fondo perduto. Gli atti sono pronti e dovranno passare dal consiglio comunale: ad agosto uscirà il bando

venerdì, 26 giugno 2020, 15:11

Dopo l’iscrizione nella viabilità di uso pubblico del percorso parallelo alla via del Brennero, dietro ai caseggiati del Piaggione nel dicembre scorso e l’approvazione in giunta del progetto elaborato da Lucca Riscossioni e Servizi srl per il nuovo impianto di illuminazione, prosegue quindi l’impegno dell’amministrazione Tambellini per rendere più sicura...