La prima volta di Marco Barsella (Lei Lucca): “Qui per passione, sarò opposizione responsabile”

venerdì, 5 giugno 2020, 18:54

di Lorenzo Vannucci

“Troppo spesso la politica è fonte di personalismi e non, come dovrebbe, di impegno civico”. Si è presentato così Marco Barsella, consigliere comunale di Lei Lucca, subentrato a Donatella Buonriposi, che si era dimessa nelle scorse settimane per motivi legati alla propria professione. Salutando l'assemblea che gli ha dato il benvenuto, Barsella, rivolgendosi al consesso, ha spiegato come “Sono determinato a rappresentare al meglio tutti quei cittadini che, votandomi, hanno creduto in me”.

Barsella, oltre a soffermarsi sulle proprie convinzioni su ciò che sia il fare politica oggi “Voterò provvedimento per provvedimento esercitando la funzione di opposizione costruttiva”, ha ricordato come la lista a cui appartiene, pur essendo indipendente ed esterna dalle logiche di maggioranza ed opposizione, dette ai propri elettori, nelle figure cattolico-moderate al proprio interno, “l'indicazione di voto per colui che oggi è sindaco, AlessandroTambellini”. Barsella ha tuttavia ribadito come, durante il proprio mandato da consigliere comunale, starà al merito delle questioni, senza guardare a chi le abbia presentate.

L'entrata del nuovo membro del consiglio comunale a Palazzo Santini, consiglio che continua a svolgersi in streaming vista l'emergenza da Covid-19, è stata subito salutata con una polemica dal sapore squisitamente politico, fatta sorgere dall'esponente del M5S, Massimiliano Bindocci. Bindocci che, oltre a salutare Barsella, si è rivolto al nuovo consigliere affermando di auspicarsi “Chiarezza da parte della vostra realtà civica. Siete opposizione, poi dialogate per le partecipate, poi siete di nuovo opposizione. Non si capisce se siete carne o siete pesce. Spero in futuro sia più chiaro”.

Altri consiglieri comunali hanno salutato con favore l'ingresso in consiglio di Barsella: Bianucci ha offerto “disponibilità e collaborazione” al nuovo collega; Bonturi: “Ho molto apprezzato le sue parole. Una collaborazione costruttiva troverà sempre le porte aperte da parte nostra”; Cantini: “Benvenuto a Marco. Le parole di Bindocci stanno a sottolineare come il nuovo consigliere sia effettivamente libero ed indipendente, rafforzando ciò che Barsella ha dichiarato presentandosi”.