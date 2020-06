Politica



Lucchese in C, Tambellini e Ragghianti: “Amministrazione impegnata per i lavori allo stadio"

lunedì, 8 giugno 2020, 17:02

Il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore allo sport Stefano Ragghianti esprimono la propria soddisfazione per la notizia della promozione della Lucchese in serie C.



“Esprimiamo grande soddisfazione per la promozione della Lucchese in serie C – affermano – un giusto riconoscimento per l’impegno della squadra e per la storia che rappresenta nella tradizione sportiva italiana: invitiamo tutto il team a Palazzo Orsetti per un incontro ufficiale. L’amministrazione in queste settimane è stata impegnata in vari incontri tecnici per i lavori allo stadio Porta Elisa, attendiamo dalla società la consegna della proposta progettuale in modo da poter accelerare il più possibile la realizzazione degli interventi di adeguamento e restauro”.