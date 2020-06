Politica



Martinelli e Testaferrata: "Disabilità, riattivare il servizio tutor e l'assistenza domiciliare giornaliera"

domenica, 14 giugno 2020, 10:40

"Disabilità: riattivare il servizio tutor e l'assistenza domiciliare giornaliera". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata da sempre impegnati a fianco delle famiglie e che anche in questa occasione hanno raccolto l'appello lanciato da chi in questi mesi è stato privato del servizio di assistenza domiciliare giornaliera ai figli disabili.



"È necessario un intervento immediato - aggiungono i consiglieri di opposizione - affinché i ragazzi possano tornare a ricevere l'assistenza quotidiana a loro dedicata come era prima che iniziasse la pandemia. Serve ripristinare questo servizio che pur essendo limitato a poche ore settimanali era molto prezioso per i ragazzi e le loro famiglie. La necessità di ritornare alle abitudini acquisite dai bambini e ragazzi prima dell'arrivo della pandemia Covid-19, è un diritto sacrosanto e agirebbe positivamente sulla loro salute fisica e psicologica".



"Infatti - continuano i consiglieri di centrodestra - le ore che trascorrevano con i propri tutor consentivano loro di avere una relazione sociale esterna alla famiglia, un viso e un sorriso che li conforta e li aiutava nella propria crescita personale, anche fuori dalle mura domestiche. Questi mesi sono stati sicuramente traumatici per questi ragazzi e le loro famiglie, sofferenze a cui l'amministrazione deve subito porre rimedio".



"Gli slogan non bastano - concludono Martinelli e Testaferrata - ci vogliono immediati fatti concreti e prevedere poi di mettere in campo importanti interventi nella direzione di dedicare una parte del Campo di Marte a centro di eccellenza sanitaria per la disabilità".