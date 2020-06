Politica



Martinelli: "Lavori pubblici, l'amministrazione penalizza le imprese del territorio"

lunedì, 8 giugno 2020, 14:54

"Le procedure previste dal comune per l'assegnazione dei lavori sulle strade e al Teatro del Giglio non agevolano le imprese locali come invece aveva promesso Tambellini" Lo dichiara il capogruppo di opposizione Marco Martinelli (centrodestra) che torna a criticare apertamente l'operato dell'amministrazione Tambellini in materia di affidamento di lavori pubblici.

"L'amministrazione di Lucca – aggiunge Martinelli- nelle settimane scorse ha fatto credere alle imprese lucchesi attraverso una lettera indirizzata a Conte e pubblicata sulla stampa che "lavori per importi fino a un milione di euro possano essere rivolti a gara alle imprese che operano nell'ambito del territorio provinciale".



"Invece – attacca Martinelli- nella realtà l'amministrazione Tambellini sta continuando a fare il contrario di quanto annunciato: infatti anche le ultime procedure pubblicate, e che riguardano lavori di adeguamento di pavimentazioni stradali e segnaletica e lavori ristrutturazione Teatro del Giglio e Sala teatrale San Girolamo, sono strutturate in modo tale che verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione d'interesse".



"Quindi – spiega Martinelli- potenzialmente potranno partecipare tutte le aziende del territorio nazionale e la possibilità di essere aggiudicate a imprese lucchesi è molto poco probabile. Soprattutto in un momento difficile come questo – conclude Martinelli- il tessuto socio-economico di Lucca non può essere illuso con le parole. Servono piuttosto fatti concreti".