Politica



"Discarica a cielo aperto a San Pietro a Vico"

martedì, 16 giugno 2020, 18:57

"Discarica a cielo aperto a San Pietro a Vico". La denuncia arriva dai consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata che su sollecitazione di diversi cittadini hanno nuovamente svolto un sopralluogo nella frazione di San Pietro a Vico in Via della Stazione e in Via lungo la Ferrovia.

"Anche oggi (16 giugno) - aggiungono i consiglieri di centrodestra - abbiamo purtroppo constatato la presenza di rifiuti ingombranti a margine della strada. I consiglieri comunali di centrodestra Martinelli e Testaferrata avevano già fatto un sopralluogo in questa zona nel mese di febbraio: "E' la stessa immagine che si ripropone a distanza di mesi e non è altro che la punta dell'iceberg di una situazione molto più complessa che certifica la mancanza di attenzione verso il territorio da parte dell'amministrazione Tambellini- Raspini".

"Gli abitanti della zona chiedono - concludono Martinelli e Testaferrata - interventi immediati nella direzione di ripulire l'ambiente dai rifiuti e al tempo stesso che siano previste azioni di contrasto più strutturali come l'installazione di telecamere di video sorveglianza. Per segnalazioni o richiesta di sopralluogo i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata indicano l'indirizzo mail per essere contattati dalla cittadinanza: mmartinelli@comune.lucca.itstestaferrata@comune.lucca.it"