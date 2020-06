Politica



SiAmoLucca: "Raccolta rifiuti in centro sempre peggio. E periferia abbandonata"

sabato, 13 giugno 2020, 16:12

"Passano le settimane, ma la raccolta dei rifiuti nel centro storico con l'arrivo dei cassonetti sta peggiorando. Il Comune deve intervenire al più presto anziché nascondere il problema. E prendere provvedimenti anche in periferia, dove la situazione non è certo migliore e l'incuria regna sovrana".



Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di SiAmoLucca. "Dentro le Mura il fallimento ormai è sempre più evidente - si legge nella presa di posizione della lista civica -. I nuovi Garby sono scomodi: alti, tenere aperto lo sportello con un braccio e dover infilare il sacchetto con l'altro è complicato cosi come il sistema di apertura con la tessera, per l' organico non c'è il pedale e molti anziani trovano difficoltà. I contenitori hanno la bocca piccola e inserire il multilmaterale non è semplice e poi si riempiono presto. A ciò va aggiunto che l'assessorato guidato da Raspini non ha nemmeno svolto un censimento completo dei residenti, molti dei quali la tessera non l'hanno ritirata, mentre altri che ci vivono evidentemente non sono registrati ufficialmente come abitanti".



SiAmoLucca allega alla sua denuncia numerose fotografie scattate in questi giorni. "Al di là del sistema di raccolta, la città è sporca in diverse zone, tanto che ci sono immagini di topi morti in mezzo alla strada - proseguono gli esponenti della lista civica -. Per non parlare di erba alta e parchi gioco in completo abbandono nei quartieri. Gli interventi dove sono? E i controlli sistematici per fare le multe che fine hanno fatto, visto che ai problemi che abbiamo sopra elencato si aggiungono episodi di inciviltà? Quando è che l'amministrazione cambierà rotta? Perché tutto questo disinteresse?"