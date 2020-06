Susanna Ceccardi domani in piazza dell'Anfiteatro

Altri articoli in Politica

martedì, 30 giugno 2020, 17:27

Il consigliere comunale Silvia Del Greco replica immediatamente all'intervento dei consiglieri comunali Martinelli e Testaferrara sull'interruzione di gravidanza

martedì, 30 giugno 2020, 14:51

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha dichiarato che ieri ha parlato con il prefetto per la costituzione di un tavolo di confronto al quale ha offerto il proprio contributo

martedì, 30 giugno 2020, 12:53

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata da sempre impegnati in prima linea nel difendere il primato della vita, della natalità e della famiglia

lunedì, 29 giugno 2020, 18:07

In tanti per il laboratorio partecipativo del Piano Operativo su verde e parchi. Si riprende sabato 11 luglio, sempre online. Ancora aperto il questionario "Lucca, come va?"

domenica, 28 giugno 2020, 14:05

Centinaia di militanti del fulmine cerchiato sono scesi in piazza ieri sera per portare un saluto a tre colori nel cuore delle città, per ricordare che nessun giovane italiano dovrà mai inchinarsi per errori altrui e, soprattutto, per ricordare che le nostre statue non sono simboli da abbattere, ma insegne...

sabato, 27 giugno 2020, 14:54

Il capogruppo della Lega Giovanni Minniti ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per segnalare presunte irregolarità nella destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote delle quote di partecipazione del comune di Lucca nella società Gesam Gas e Luce