Politica



600 mila euro per gli affitti: la mossa per provare a far ripartire l'economia locale

sabato, 18 luglio 2020, 08:08

di lorenzo vannucci

Un sostegno nel pagamento del canone di affitto per tutte le attività commerciali ed artigianali, in risposta all'emergenza coronavirus, con un valore complessivo di 600 mila euro. L'obbiettivo di fondo è quello di aiutare tutte le attività commerciali con una somma che si aggirerebbe attorno ai 500 euro. Questa è una delle misure approvate dal consiglio comunale cittadino, tenutosi nella giornata di ieri, venerdì 17 marzo.



Della misura ha discusso compiutamente l'assemblea che, come spesso accade, ha fatto emergere diversità di vedute: se la consigliere Martini (Pd) Ha sottolineare come "si tratta di attività fondamentali, quali quelle di un corretto incentivo alla ripresa. I settori di teatro e cultura si sono già mossi, è giunto il momento che anche con il commercio sia fatta la stessa cosa".



Più dura, nel giudizio complessivo, l'opposizione: "Credo - ha affermato il consigliere Barsanti (Casapound) che la misura sia minima e che potesse essere fatto di più". E se Buchignani (FdI) ha definito il provvedimento "necessario, anche se lieve" il consigliere di Forza Italia, Martinelli, ha presentato un emendamento alla proposta illustrata dall'assessore Mercanti.



Mercanti, infatti, aveva spiegato precedentemente come i contributi economici saranno erogati a quelle realtà che presenteranno, tra i requisiti, il non aver avuto un volume di affari a fini Iva superiori a 500 mila euro, se si tratta di attività con cessione dei beni, a 350 mila euro se le attività svolgono prestazione di servizi. Dal canto suo Martinelli avrebbe voluto che fossero stanziati fondi maggiori per una platea più ampia, con il consigliere che ha sottolineato come "questi provvedimenti, in realtà, vanno a gravare sul bilancio dello Stato e non dell'amministrazione, come si vorrebbe far credere". Il provvedimento è stato approvato dall'aula ed è dunque entrato in vigore.



Foto archivio