Politica



Anniversario Falcone e Borsellino: Barsanti presenta una mozione per intitolare una strada pubblica

sabato, 18 luglio 2020, 16:08

È stata protocollata dal consigliere Fabio Barsanti una mozione per intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico della nostra città alle figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, al fine di ricordarne il sacrificio in nome della lotta alla mafia a due anni dal trentesimo anniversario.



“Abbiamo deciso – afferma il consigliere di minoranza – di proporre un atto concreto, ma dall’alto valore simbolico, come l’intitolazione di una via o di uno spazio pubblico della nostra città, ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E’ nostro dovere ricordare alle future generazioni questi due eroi simboli della lotta alla mafia ed esempi di legalità e del più nobile dovere civico.”



“In tutta Italia – prosegue il consigliere del gruppo misto - sono stati dedicati numerosi spazi pubblici alle figure dei due magistrati. Anche la nostra città deve avere un luogo dedicato al ricordo di questi due uomini di Stato. Auspichiamo che questa proposta venga accolta dall’assemblea comunale, aprendo alla possibilità di rendere il dovuto omaggio a Falcone e Borsellino anche a Lucca, in vista del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, che cadrà nel 2022."