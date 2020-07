Politica



Antonella Pera: "Chi è la guida politica di Fratelli d'Italia in provincia di Lucca?"

giovedì, 23 luglio 2020, 15:18

"Leggiamo con attenzione le parole dell'Onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi rilasciate alla stampa: "Ingressi a orologeria in Fdi? Mi dispiace, non funzionano". Fra i partecipanti della libera associazione cittadina di Lucca Ti Voglio Bene, le simpatie per la Giorgia Meloni, come per gli altri leader del centrodestra, sono cosa nota e, come in tutte le associazioni del mondo, quando le voci di corridoio circolano frenetiche, finiscono prima o poi per affacciarsi rapidamente al mondo dei media in modo che se ne possa trarre delle conclusioni".

Ad affermarlo è Antonella Pera, nota impresaria musicale oltre che giornalista, per conto della libera associazione cittadina di "Lucca Ti Voglio Bene". "Parlo con rigor di logica ed appartenenza politica - prosegue Pera -, visto che alle amministrative di Lucca 2017 sono stata candidata nella lista di Fratelli d'Italia. Esperienza preciso, che oggi difficilmente sarei disposta a ripetere".

"Surreale o quanto meno inopportuno è stato lo sfogo di Marco Chiari - incalza -, dissonante dal contesto generale dello statuto di FDI, oltre che, per certi aspetti, inesatto nel contenuto. Arrogante l'atteggiamento di Fratelli d'Italia contro la candidatura a sindaco per le amministrative di Viareggio della Barbara Paci. Cosa dire poi dell'amico Lido Fava costretto a raccogliere firme fra la militanza per far valere le sue ragioni?"

"A questo punto - attacca Pera -, dopo aver letto le dichiarazioni dell'On.Riccardo Zucconi, sorge spontanea la domanda su chi in Fratelli d'Italia sia guida politica e soggetto decisionale per la provincia di Lucca. Sono infatti decorsi tre anni dalle dimissioni di Riccardo Zucconi da presidente provinciale di Fratelli d'Italia e c'è da restar basiti nell'apprendere dallo stesso l'impossibilità di giungere alla nomina di un nuovo commissario. Nomine affrettate nella scelta dei dirigenti locali e pretendenti al podio alla luce degli ultimi arrivi al momento tacciono al rapido dilagare della ferita, mentre la base del partito unica voce sul territorio, diserta i gazebo ed inizia a guardarsi d'intorno".

"Tutto questo - conclude - è assolutamente nocivo alla salute del centrodestra in vista delle imminenti elezioni regionali e delle prossime amministrative di Lucca: ciò crea discordie, disappunto e soprattutto tanta confusione fra gli elettori".