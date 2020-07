Politica



"Assi Viari e Ponte sul Serchio: dal Pd anni di annunci. Risultati zero"

mercoledì, 29 luglio 2020, 21:07

"Assi Viari e Ponte sul Serchio: dal Pd anni di annunci. Risultati zero". Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che da sempre si batte per la realizzazione delle nuove infrastrutture e oggi (29 luglio) ha presentato una nuova mozione sul tema che sarà discussa dal consiglio comunale.

"Il Pd - aggiunge Martinelli - sta bloccando lo sviluppo infrastrutturale della nostra città. Infatti -attacca l'esponente di centrodestra- se da un lato gli annunci per la realizzazione degli assi viari e del nuovo Ponte sul Serchio arrivano ad orologeria in corrispondenza di scadenze elettorali, amministrative e referendarie, dall'altro l'unica certezza per tutti i cittadini rimane il caos quotidiano del traffico. Lucca non può più attendere le divisioni interne al Pd considerato il non allineamento di vedute sul tracciato degli assi viari tra le amministrazioni comunali interessate (a guida Pd) vista anche la singolare posizione di ostruzionismo portata avanti dal Sindaco di Capannori che è anche presidente della Provincia di Lucca".

"Al tempo stesso - prosegue il capogruppo di opposizione - anche sulla realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio è stata messa in atto in questi anni una vera e propria campagna di annunci da parte degli esponenti del Pd che già nel 2015 lasciava presagire l'imminente partenza dei lavori mentre ad oggi l'unica certezza è che non solo le opere non sono iniziate ma addirittura è emerso un errore procedurale che ha costretto gli Enti a dover rifare dei passaggi".

"Chiediamo - conclude Martinelli - all'amministrazione Tambellini di attivarsi con tutti gli enti coinvolti al fine di velocizzare e sbloccare questi interventi a lungo rimasti paralizzati. Oggi a maggior ragione alla luce della situazione di crisi che ha colpito e che colpirà il nostro territorio e le imprese nei mesi a venire".