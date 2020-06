Politica



Consiglio comunale: approvato il bilancio di esercizio per il 2019

mercoledì, 1 luglio 2020, 00:03

di lorenzo vannucci

È stato oggi approvato, nella seduta odierna, svoltasi online a causa dell'emergenza da Coronavirus, il documento di spesa del comune di Lucca, relativo all'esercizio avvenuto nell'annualità 2019. L'atto, la cui approvazione era inizialmente calendarizzata, a livello statale, per il 30 aprile, ha avuto una proroga, per cui vi è tempo fino a settembre per portare a termine questa operazione.

Un documento di esercizio che è stato illustrato dall'assessore Lemucchi, avente le delege al bilancio. "È importante notare - ha spiegato l'assessore - come l'impatto del CoVid -19 sia stato forte, inaspettato e come esso abbia agito sul nostro bilancio. Per questo motivo abbiamo dovuto, e dovremo in futuro, modulare di nuovo determinate risorse".

Lemucchi ha trovato anche aspetti positivi nella faccenda: "Vorrei far notare - ha sottolineato - il rientro completo del disavanzo per il riaccertamento straordinario dei residui che, quando venne proposto in consiglio comunale, si disse non sarebbe avvenuto prima del 2044 e, come si può ben vedere, l'operazione si chiude molto in anticipo. Altro elemento importante, in cui ritorneremo in sede di bilancio consolidato, sono le partecipate: esse si dimostrano essere in salute, senza fattori di rischio per i propri bilanci e con un impianto strutturale buono". L'assessore inoltre ha spiegato come tra le maggiori entrate, rispetto all'anno 2018, vi siano i proventi derivanti da infrazioni stradali: 5 milioni e 900 mila contro i 5 milioni e 100 dello scorso anno.

È poi seguito il dibattito in consiglio comunale. Martini (Pd) Ha spiegato come "Oggi è un momento importante nel bilancio perché ci è stato appena illustrato l'argomento dall'assessore, tutto torna bene e sembra proprio che le previsioni siano state rispettate. C'è sicuramente una preoccupazione per ciò che sarà l'assestamento. L'assestamento sarà fatto in base alle minori entrate che avremo avuto, dunque il 2020 non potrà essere un anno simile a quanto è stato il 2019".



Polemico il consigliere di opposizione Martinelli (Forza Italia): "Questa amministrazione non ha fatto altro che alzare le tasse alle famiglie e alle imprese. Ha imposto l'Imu al massimo delle soglie imponibili previste dalla legge e non ci da notizie delle misure per arginare il CoVid che la giunta annuncia da circa tre mesi e che non sono ancora state viste del consiglio comunale. Non si può avere una buona percezione da tutto questo". Concorde anche il consigliere Santini di SIAmo Lucca che ha espresso le proprie ulteriori perplessità sull'utilizzo della tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno che, ha risposto Lemucchi, è stata sospesa per incentivare la ripresa da CoVid-19