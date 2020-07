Politica



Il M5S chiede le dimissioni dell'assessore Mercanti

sabato, 18 luglio 2020, 08:21

Il Movimento 5 Stelle di Lucca, nel consiglio comunale di ieri, ha chiesto le dimissioni dell'assessore Valentina Mercanti, in quanto candidata per il consiglio regionale.



"Ieri in consiglio comunale - esordisce il Movimento - abbiamo chiesto che Mercanti lasci il suo incarico di assessore per il bene di Lucca e faccia la sua campagna elettorale".



"Gli interessi della città - spiega il M5S - non devono essere subordinati alle legittime ambizioni personali. Siamo molto preoccupati che la campagna elettorale per le regionali, che vede la giunta divisa tra una candidata assessore (sig.ra Mercanti) ed una candidata appoggiata dal sindaco e gran parte del Pd lucchese, possa compromettere la buona attività amministrativa. Avremo nel centrosinistra lucchese una maggioranza divisa tra varie fazioni con un pezzo di giunta coinvolto nello scontro".



"Temiamo - afferma il Movimento - che la assessora al commercio - già criticata per aver messo in crisi buona parte del commercio lucchese - con la benedizione della Confcommercio di Lucca, oltre che per aver messo insegne da supermercato sulle Mura di Lucca, nonché per altre scelte poco responsabili - tipo gli aumenti della tassa di soggiorno e delle tasse sul suolo pubblico - possa utilizzare il ruolo per la campagna elettorale con il resto della giunta contro. Riteniamo che sia da adottare come impostazione etica il regolamento de M5S, che prevede che se uno ha un ruolo deve rispettare il mandato e non utilizzare un ruolo per le scalate personali. Nel M5S le scalate mentre si ha un mandato non si possono fare".



"Temiamo - conclude - che l'interesse della città e la attività di assessore possa essere funzionale ad una campagna elettorale. Chiediamo che venga almeno sospesa dalla sua funzione. Crediamo che chi fa politica lo debba fare per spirito di servizio, e non per poltronismo. Sappiamo che non funziona così, ma non ci rassegniamo ed invitiamo il sindaco e l'assessore Mercanti a riflettere su questo tema".