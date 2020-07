Politica



"La palestra dei Bacchettoni sarà la palestra di tutta la città"

giovedì, 30 luglio 2020, 19:14

La palestra dei Bacchettoni sarà la palestra di tutta la città, di tutti i suoi cittadini, delle associazioni e delle scuole.

Questa è la risposta dell'amministrazione comunale ai firmatari della lettera che chiede di limitare il progetto di ristrutturazione della palestra di via dei Bacchettoni all'utilizzo da parte delle associazioni sportive e delle scuole, escludendo a priori la piscina ludico-motoria accessibile a tutti.

"L'amministrazione comunale è impegnata a rendere la città aperta e fruibile da parte di tutti i cittadini. A questo proposito – spiega – la richiesta di spazi, sacrosanta, da parte delle realtà sportive del territorio, va presa in considerazione al pari della richiesta, altrettanto sacrosanta, avanzata dalle famiglie e dalle associazioni che si occupano di disabilità. Anzi, il compito di un'amministrazione pubblica è proprio quello di fare sintesi, fornendo risposte utili alle istanze che provengono dalla comunità. L'idea progettuale alla quale stiamo lavorando è quella di far convivere nello stesso spazio, che ha una grande cubatura, i tradizionali campi da basket e pallavolo, ginnastica artistica e altre discipline, con una piscina ludico-motoria accessibile a tutti, dove potranno svolgere la loro attività gli sportivi, i bambini con disabilità, le mamme in gravidanza, etc.".

L'amministrazione comunale, dopo lunghi anni di abbandono della struttura, ha inserito la ristrutturazione della palestra dei Bacchettoni nel Piano Triennale delle opere pubbliche: quest'anno sono state allocate le risorse utili alla progettazione e attualmente è in corso lo studio di fattibilità e di vulnerabilità sismica, propedeutico a qualsiasi tipo di progetto, che in questo caso, ovviamente, dovrà inoltre avere il parere da parte della Soprintendenza. Nel 2021, 2milioni e mezzo di euro serviranno a realizzare l'opera.

"Le associazioni sportive non devono temere niente – conclude l'amministrazione comunale – . La palestra dei Bacchettoni sarà a loro disposizione e di tutti i cittadini".