“Legge su omofobia e transfobia, il Comune di Lucca esprima il dissenso”

Altri articoli in Politica

giovedì, 30 luglio 2020, 19:14

Questa è la risposta dell'amministrazione comunale ai firmatari della lettera che chiede di limitare il progetto di ristrutturazione della palestra di via dei Bacchettoni all'utilizzo da parte delle associazioni sportive e delle scuole, escludendo a priori la piscina ludico-motoria accessibile a tutti

giovedì, 30 luglio 2020, 11:40

Una quarantina di personaggi autorevoli impegnati a vario titolo nello sport cittadino attaccano il sindaco e i suoi pretoriani, tra l'altro, per l'ipotesi di realizzare una vasca - altra cazzata! - nella palestra Bacchettoni

mercoledì, 29 luglio 2020, 21:11

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione per il Movimento 5 stelle, che ieri ha partecipato al flash mob organizzato dagli attivisti del meet up lucchese insieme al consigliere comunale Massimiliano Bindocci ed al candidato capolista alle prossime regionali in Lucchesia, Claudio Lo Console

mercoledì, 29 luglio 2020, 21:11

Piazza Coperta di San Concordio: rispettati i parametri urbanistici, tutelati i reperti archeologici e coinvolti gli abitanti di San Concordio. L'amministrazione comunale risponde all'interrogazione del consigliere Bindocci

mercoledì, 29 luglio 2020, 21:07

Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che da sempre si batte per la realizzazione delle nuove infrastrutture e oggi (29 luglio) ha presentato una nuova mozione sul tema che sarà discussa dal consiglio comunale

mercoledì, 29 luglio 2020, 18:34

Messaggi, telefonate e mail: il tutto diretto alla soprintendenza di Lucca affinché conceda il via libera al progetto Coima-Fondazione, ma Angela Acordon rimanda il tutto al mittente