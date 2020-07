Politica



Martinelli: “L’amministrazione preveda ulteriori aiuti e sgravi per le attività”

sabato, 18 luglio 2020, 08:19

“L’amministrazione preveda ulteriori aiuti e sgravi per le attività”. Lo ha dichiarato il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli durante il consiglio comunale di ieri (17 luglio). Martinelli ha presentato durante la seduta di consiglio un ordine del giorno (bocciato dalla maggioranza) che impegna il sindaco e la giunta a prevedere ulteriori misure di sostegno e sgravi alle attività potendo risparmiare i 307 mila euro che arriveranno dal Governo per i mancati introiti sull’occupazione di suolo pubblico.



"L’amministrazione Tambellini - ha aggiunto il consigliere di centrodestra - dopo che in questi anni si è resa protagonista di aver aumentato del 140% la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, oggi ha fatto credere alla città, che la misura presa a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che prevede il taglio di questo balzello per il 2020 sarebbe andato ad incidere pesantemente sulle casse comunali. La realtà invece è un altra - ha attaccato Martinelli- visto che lo stato ristorerà il comune per questo mancato introito. Per questo abbiamo richiesto alla giunta Tambellini di utilizzare i fondi comunali che grazie allo Stato saranno risparmiati per prevedere ulteriori aiuti alle attività economiche. Martinelli commenta il voto contrario della maggioranza di governo".



"Dalla maggioranza - conclude Martinelli - solo un voto ideologico che non pensa all’interesse generale della città".