Politica



Martinelli: "Sottopasso Piazzale Boccherini, lavori terminati ma ancora chiuso"

martedì, 14 luglio 2020, 15:13

"Sottopasso Piazzale Boccherini lavori terminati da un mese ma ancora l'amministrazione lo tiene chiuso. È scandaloso". Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che torna ad attaccare l'amministrazione in merito all'esecuzione dei lavori pubblici nel territorio comunale.



"Quali sono le vere ragioni – aggiunge Martinelli- per cui se un cantiere è stato portato a conclusione l'opera non viene aperta?



"L'amministrazione Tambellini - attacca il capogruppo di centrodestra - ogni giorno sta veramente dando prova di incapacità ad amministrare la nostra città. Infatti quanto sta succedendo a Sant'anna non è altro che la punta dell'iceberg di una situazione molto più complessa che fotografa perfettamente l'azione di una giunta che non è al passo con i tempi e con le esigenze del territorio".



"Ad esempio - prosegue Martinelli - a Pontetetto l'amministrazione Tambellini ha impiegato un anno e cinque mesi prima di far partire i lavori sulla Via del Brennero e ad oggi la strada è ancora completamente chiusa. I residenti ed i titolari di attività di queste zone stanno ampiamente pagando a caro prezzo questa assurda ed imbarazzante azione amministrativa della giunta Tambellini".



"L'amministrazione - conclude Martinelli - fin dal prossimo consiglio comunale spieghi alla città le reali ragioni di questi incomprensibili e colpevoli ritardi".