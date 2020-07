Politica



Affatato: "Assurdo consegnare le Mura ai privati"

giovedì, 23 luglio 2020, 19:45

Sulla questione della Manifattura Tabacchi di Lucca interviene anche il presidente di Associazione Futuro Italia, Giancarlo Affatato: “Contestiamo questa decisione perché lede il bene pubblico. E’ assurdo consegnare a privati un bene destinato ai cittadini”.

"E’ un episodio - continua Affatato - messo in atto per far fronte ad un interesse economico che ha persino violato la legge urbanistica che prevedeva che per i progetti di particolare complessità e rilevanza venisse fatto ricorso al piano attuativo e non al rilascio diretto del permesso a costruire. Si è acconsentito a cedere un pezzo delle Mura ai privati. E’ talmente assurdo che come direbbero gli storici… “Lucca ha fatto pace con Pisa”.

"E questo - prosegue Affatato - è il fatto più grave di tutti. Noi come Associazione Futuro Italia vogliamo esprimere la nostra decisa opposizione al progetto, non soltanto per le ragion affettive alla città, ma perché siamo fermamente convinti che soccombere a favore di progetti privati sia nocivo per la cittadinanza e per tutti coloro, turisti e non, che hanno Lucca come riferimento di città aperta e culturalmente attiva sul territorio. La Manifattura deve secondo noi restare un punto di riferimento per coloro che ne conoscono la storia e non solo. Destinarla differentemente impoverirà la città di un luogo storico, ma cosa ancor più grave non abbiamo idea di chi sono coloro che ne vorranno utilizzare l’uso".

"La società COIMA SRG SPA fa parte di una Holding di cui non conosciamo assolutamente niente e che ha la sua sede in Qatar. Infine vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che nella proposta presentata da COIMA SRG SPA in merito alla concessione, che avrà una durata di 50 anni si fa riferimento che scaduto detto tempo tutti i beni verranno riconsegnati al Comune, ma - continua Affatato - anche i bambini capirebbero che continueranno per sempre, per tutti i secoli a venire, ad essere gestiti nello stesso modo in cui lo sono stati durante i 50 anni di concessione. Noi non ci stiamo e faremo il possibile per mobilitare l’opinione pubblica per porre i riflettori su questa problematica. Tanto tuonò che piovve, non vorremo mai che ci venisse detto".