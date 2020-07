Politica



Palazzetto dello Sport antisismico e accessibile a tutti: iniziati i lavori

giovedì, 23 luglio 2020, 14:41

Sono iniziati in questi giorni al Palazzetto dello sport la prima tranche di lavori che renderanno l'edificio completamente antisismico e accessibile a tutti.

Per un costo di progetto pari a 210.000 euro, i lavori, affidati alla ditta LomCer di San Donato, riguardano l'adeguamento statico e sismico delle strutture portanti dell'immobile, attraverso una serie di consolidamenti dati dall'inserimento di strutture metalliche che renderanno più rigida l'intera struttura. Nel dettaglio, saranno applicati dei cavi in acciaio alle travi di sostegno delle gradinate della tribuna posta sul lato anteriore (quello che dà su via delle Tagliate), saranno inseriti dei 'profili' metallici per irrigidire la struttura e verranno al contempo rinforzati alcuni nodi della tribuna collocata sul lato posteriore (quella dalla parte del fiume).

“Finalmente, terminato il periodo di lockdown, siamo partiti anche con questo importante intervento”, ha dichiarato l'assessore all'edilizia sportiva Stefano Ragghianti, nel corso di un sopralluogo effettuato stamani (23 luglio) insieme al direttore dei lavori, Alessandro Dami.

“Il Palazzetto sarà reso in questo modo perfettamente rispondente alla normativa antisismica – ha aggiunto –, la tribuna ritornerà completamente fruibile e l'edificio potrà essere utilizzato anche dalla Protezione civile come punto di raccolta delle persone in caso di eventi calamitosi. Insieme ai successivi altri due lotti di lavori, entro la fine del mandato l'amministrazione Tambellini riconsegnerà alla città una struttura completamente rimessa a nuovo che, con il campo di atletica Martini dove a settembre inizieranno gli interventi per rifare la pista, costituiscono un impianto strategico per l'attività sportiva agonistica e amatoriale dell'intero comune di Lucca”.

Questo primo lotto di lavori ha una durata di circa sei mesi, da contratto, ma probabilmente i tempi del cantiere saranno ridotti. Seguiranno poi altri due lotti di interventi. Con uno (523.751 euro) verranno sistemati definitivamente i servizi igienici, sia quelli per il pubblico, sia quelli della piscina. In particolare, si sposteranno i bagni utilizzati dagli spettatori dal piano seminterrato al piano terra e i nuovi servizi potranno essere fruiti dalle persone con disabilità. Nel seminterrato invece verranno rifatti gli spogliatoi della piscina e l'accesso al piano vasca, anche in questo caso rendendoli accessibili alle persone portatrici di handicap. Con l'altro lotto (525.000 euro) verrà sostituito il controsoffitto del parquet di gioco per rendere anch'esso in linea con gli attuali standard di sicurezza.

Questo maxi investimento da 1.258.000 euro fa seguito ad altri interventi già effettuati dall'amministrazione Tambellini, che nello scorso mandato ha destinato 250.000 per mettere in sicurezza i solai della piscina e quelli delle palestre. Due anni fa invece, in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca, sono stati rifatti i filtri della piscina e più di recente è stato realizzato il nuovo parquet di gioco insieme agli Amici della Pallacanestro e alla Fondazione Crl.

Foto Ciprian Gheorghita

Video Palazzetto dello Sport antisismico e accessibile a tutti: iniziati i lavori