"Parco Fluviale: il degrado dilaga"

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:54

Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli a margine di un sopralluogo svolto nell'area. "La triste realtà - aggiunge Martinelli - è quella di un'area meravigliosa abbandonata a se stessa nel degrado e nell'incuria a causa del perdurare di una manutenzione inadeguata e che finisce per somigliare sempre più spesso più che ad un parco naturale ad una discarica a cielo aperto per la presenza di rifiuti abbandonati".

Martinelli fa notare che "la recinzione in legno lungo il percorso è da tempo in larga parte danneggiata e che il Comune non ha mai messo in atto un vero e proprio piano che possa prevedere una sistemazione definitiva del selciato al fine di consentire a tutti di viverlo in sicurezza".

"L'installazione dei cartelli avvenuta in questi giorni - attacca Martinelli - è un'intervento che sicuramente non può bastare a riqualificare l'intera area. L'amministrazione Tambellini metta innanzitutto in campo un piano per difendere e salvaguardare un'ambiente naturale unico al mondo".

"Poi è necessario - spiega Martinelli - pensare ad un progetto di largo respiro che necessita di importanti investimenti al fine di far diventare il parco fluviale un polo di attrazione turistica per chi ama lo sport e l'ambiente naturale. A questo proposito vanno interessati anche altri enti come Regione e Provincia e fondazioni al fine di mettere insieme le risorse e la sinergia necessaria per sistemare definitivamente e quindi migliorare l'ambiente ed il percorso lungo il fiume rendendolo fruibile tutto l'anno".