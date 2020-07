Politica



Santini (SìAmoLucca): "Valorizzazione via dei Fossi, stasera in consiglio comunale spero ampia convergenza su mia mozione"

martedì, 28 luglio 2020, 13:16

"Finalmente stasera in consiglio comunale approda il progetto di valorizzazione e rilancio di via del Fosso, o via dei Fossi come viene normalmente chiamata: quella che, come ho già avuto modo di ribadire, oltre ad essere un'area di particolare pregio paesaggistico è anche uno dei simboli della lucchesità".

Lo sottolinea in una nota Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca. "Se da un lato, con il resto dell'opposizione, sono impegnato in prima persona a portare avanti la necessità di chiarezza sui grandi progetti come l'ex Manifattura e a condurre battaglie sulla necessità di risolvere i problemi dei cittadini, come l'ultimo inerente i disagi della raccolta rifiuti sia in centro che in periferia - spiega Santini - dall'altro è doveroso portare avanti anche istanze per la valorizzazione del territorio, soprattutto dopo un periodo drammatico come quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ecco perché la mozione che ho presentato alla fine dello scorso anno e che verrà discussa stasera, apre lo scenario anche ad una programmazione basata sul rilancio di un'area sia in termini di qualità per la residenza che per il turismo che verrà".

Nella mozione si chiede che il Comune studi un piano concreto che riguardi sia il tratto compreso tra la Madonna dello Stellare e Porta S.Iacopo, sia il tratto compreso tra la Madonna dello Stellare e Porta San Gervasio. Questa suggestiva strada può diventare un itinerario turistico alternativo e di qualità, ma anche un luogo da riscoprire per i lucchesi attraverso iniziative culturali, stando attenti a salvaguardare l'equilibrio con gli abitanti alle prese, come in altre zone, con la cronica mancanza di posti auto.

"Mi auguro che su questo tema stasera non ci siano divisioni - conclude Santini - e che, con il contributo di tutti, si indichi una direzione da seguire per la valorizzazione necessaria al rilancio di un angolo magico ma abbandonato".