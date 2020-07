Politica



giovedì, 16 luglio 2020, 16:37

“Si farà un consiglio straordinario su piano raccolta rifiuti in centro e periferia”. Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Marco Martinelli (primo firmatario) Simona Testaferrata, Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci che hanno raccolto le firme necessarie per far svolgere una seduta di consiglio dedicata alla discussione del nuovo piano di raccolta rifiuti nel centro storico e in periferia.

"Presenteremo al consiglio – aggiungono i firmatari della richiesta- delle precise proposte per modificare questo nuovo e scellerato piano di raccolta rifiuti che sta causando notevoli disagi sia in centro che in periferia. Innanzitutto- proseguono i consiglieri di opposizione- è necessario trovare un correttivo alla scelta di limitare ad un solo giorno di raccolta il multi materiale che mette nelle condizioni le famiglie a dover mantenere nella propria abitazione per diversi giorni cumuli di rifiuti come la plastica e non solo".

I consiglieri di minoranza puntano poi il dito sull’atteggiamento dell’amministrazione ed in particolare dell’assessore all’ambiente Raspini: “quando sorgono i problemi si volatilizzano e addirittura fanno prendere alla direzione della società tutta la responsabilità delle nuove misure messe in atto, quando invece è chiaro a tutti che il Comune è socio di maggioranza attraverso Lucca Holding di Sistema Ambiente e che è dell’amministrazione la responsabilità della politica ambientale".

"E’ importante - conclude la nota - trovare immediati correttivi a questo piano ed eliminare fin da subito i disagi subiti dalle famiglie".